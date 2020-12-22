Акт о демократии в Беларуси передан на подпись Трампу

Законопроект, направленный на усиление давления на президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с репрессиями его режима против оппозиции, направлен на подпись президенту Дональду Трампу, заявил один из его главных инициаторов.



Фото pixabay.com

Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки (Сенат) на заседании 21 декабря одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act; сокр. Акт о демократии в Беларуси).

Как пишет «ГА» , став законом, документ позволит, среди прочего, заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Законопроект призывает провести в республике новые президентские выборы, которые будут соответствовать стандартам ОБСЕ, и к немедленному освобождению всех политзаключенных.

Кроме всего прочего, включение Беларуси в так называемое «Союзное государство», не будет признано США.

Читайте также: