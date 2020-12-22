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Акт о демократии в Беларуси передан на подпись Трампу

22.12.2020 15:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Законопроект, направленный на усиление давления на президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с репрессиями его режима против оппозиции, направлен на подпись президенту Дональду Трампу, заявил один из его главных инициаторов.

Акт о демократии в Беларуси передан на подпись Трампу
Фото pixabay.com

Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки (Сенат) на заседании 21 декабря одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act; сокр. Акт о демократии в Беларуси).  

Как пишет «ГА», став законом, документ позволит, среди прочего, заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Законопроект призывает провести в республике новые президентские выборы, которые будут соответствовать стандартам ОБСЕ, и к немедленному освобождению всех политзаключенных.

Кроме всего прочего, включение Беларуси в так называемое «Союзное государство», не будет признано США.

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Законопроект, направленный на усиление давления на президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с репрессиями его режима против оппозиции, направлен на...
 
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