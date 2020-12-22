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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист: «Нас, скорее всего, будет ожидать медленное сползание в пропасть» Еще один немаловажный факт: не соблюдаются политические договоренности, достигнутые в Сочи.

— Первый сценарий развития событий — если ничего не изменится и политический кризис не будет разрешен. В этом случае нас, скорее всего, будет ожидать медленное сползание в пропасть. Власти будут пытаться сделать все, чтобы смягчить падение. Помочь могут внешние факторы, а точнее восстановление наших главных экономических партнеров, прежде всего России. Ведь белорусская экономика ориентирована на экспорт и может «зацепиться» за восстановительный рост в РФ и ЕС. Пожалуй, этим список позитивных факторов ограничивается.Негативных, даже в лучшем сценарии — когда не будет острого кризиса и экономика станет медленно сворачиваться, предостаточно. Ясно, что прибыль предприятий станет медленно и постоянно падать, а убытки компаний расти. При этом некоторые частные предприятия начнут закрываться, другие приостановят свое развитие и рост, не станут расширяться или наоборот, свернут свое представительство в Беларуси либо релоцируются.Еще одна проблема — нехватка денег. Белорусская экономика остро нуждается во внешних вливаниях, при этом кредитных денег нет и, если власть не сменится, видимо, не будет. А рассчитывать на Россию или фонд ЕАЭС не стоит: там неглупые люди, они понимают риски, связанные с выделением денег режимуДа, для нынешней власти возможным кредитором осталась только Россия, получившая козырь, но и она не станет выбрасывать деньги на ветер. Единственное, что было обещано за последние полгода, — кредит в 1,5 млрд долларов. Две трети из них выделены и даже не дошли до белорусской экономики, так как ушли на выплату долгов «Газпрому».Почему у России нет желания и дальше кредитовать нынешний белорусский режим? Во-первых,уже ошибался, выделив в свое время 3 млрд долларов режиму. После того как Украина и большая часть мира признали его нелегитимным, Россия не может вернуть эти деньги и оспаривает решение в судах. То же самое может произойти и с Беларусью. Ведь тот факт, что Лукашенко не признан большей частью развитых стран, означает, что выделенные сейчас кредиты будут обжалованы в международных судах.Еще один немаловажный факт: не соблюдаются политические договоренности, достигнутые в Сочи. Об этом дают понять постоянные выступления высших политических лиц РФ. Так что рассчитывать на то, что Кремль окажет большую помощь и решит все проблемы режима, не стоит. К тому же не стоит забывать и о том, что элиты РФ весьма влиятельны и Путин не может просто так раскидывать раз в полгода по полтора миллиарда. Есть главы регионов, олигархи, которые не очень рады, когда эти деньги уходят Лукашенко.Второй сценарий — смена власти, и он предусматривает различные положительные варианты развития событий. Все зависит от того, как разрешится политический кризис. Передачей власти контролируемой РФ — это один вариант. Если власть будет передана органу, поддерживаемому народом, — другой.