В Ошмянах нашли поддельного физрука: мужчина преподавал два года, а потом коллеги заподозрили подвох





52-летний житель Ошмян устроился в спортивную школу преподавателем тяжелой атлетики. Он отработал два года, прежде чем коллеги заподозрили, что с этим педагогом что-то неладно. Физическая подготовка и человеческие качества тренера не вызывали вопросов, но он явно «плавал» в вопросах педагогики.





Оказалось, что диплом Абхазского университета, который лже-педагог предъявил при устройстве на работу, не имеет силы. Несмотря на то, что «корочка» оказалась настоящей, выяснилось, что этот человек никогда не учился в данном учебном заведении.





-Оказалось, что через знакомых гражданин смог получить диплом из Абхазского университета не обучаясь там, - рассказали в милиции. – Мужчина не получил необходимых знаний, не имел нужной квалификации, а значит, не имел права преподавать спортивные дисциплины.





Сейчас действиям лже-педагога дается правовая оценка.