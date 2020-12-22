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Fitch Ratings исключило Белгазпромбанк из списка Rating Watch Negative
Источник материала: Партизан
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Белгазпромбанка на уровне «B» и рейтинг устойчивости на уровне «b» и удалило их из списка Rating Watch Negative (RWN). Прогноз по рейтингам — негативный.
Fitch Ratings поясняет, что отмена рейтинга RWN и подтверждение рейтинга устойчивости банка отражают мнение о снижении краткосрочных рисков для автономного кредитного профиля банка, в частности, для фондирования и ликвидности с учетом недавней нестабильности депозитов.
Восстановленный доступ к финансовым ресурсам учредителей приносит пользу профилю ликвидности Белгазпромбанка. В то же время риски банка остаются повышенными в сложной операционной среде Беларуси, что подразумевает продолжающееся давление на финансовые показатели.
Тем не менее, в настоящее время рейтинги банка установлены на максимально возможном для белорусских эмитентов уровне, ограниченном страновым потолком «B».
Рейтинговое действие последовало после прекращения работы временной администрации по управлению банком и отражает мнение Fitch Ratings относительно сохранения высокой склонности акционеров — ПАО «Газпром» и российского Газпромбанка (каждому из которых принадлежит по 49,82% УФ), оказывать банку поддержку в случае необходимости, учитывая стратегическую важность белорусского рынка и факты предоставления такой поддержки ранее.
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Белгазпромбанка на уровне «B» и рейтинг устойчивости на уровне «b»...
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