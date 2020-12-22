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Обидно: в следующем году у нас будет очень мало выходных!

22.12.2020 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все дело в том, что многие государственные праздники в 2021 году выпадают на выходные дни. А у нас государство никак не компенсирует "украденный" таким образом наш законный выходной день!



В 2021-м году с дополнительными выходными дело обстоит плачевно. 

Итак, 1-3 января (пятница — воскресенье). Выходным днем будет только пятница. Рождественские праздники с 7 по 10 января выпадают с четверга по воскресенье.  Рабочий день с 8 января (пятница) перенесен на субботу 16 января.

Далее только 8 марта - понедельник. Таким образом будем отдыхать 6-8 марта.
 
А вот 1 мая - суббота, 9 мая - воскресенье, 3 июля - суббота, 7 ноября - суббота. 25 декабря 2021 года - суббота. И даже 1-2 января 2022 года - это суббота-воскресенье.
 
Перенос в 2021 году помимо январского, будет в начале мая, на Радуницу — 11 мая. Тогда будет четыре подряд выходных: с 8 мая по 11-е.  
 
Выходит, в 2021 году нас лишат 5 дней абсолютно законного отдыха!
 
 
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Все дело в том, что многие государственные праздники в 2021 году выпадают на выходные дни. А у нас государство никак не компенсирует "украденный" таким образом наш...
 
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