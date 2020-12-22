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Макей огласил ответные меры на третий пакет санкций ЕС

22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Некоторые направления глава МИД Беларуси не озвучил, но отметил, что меры «будут действительно очень чувствительными и серьезными».

— Надо в целом сказать, что мы категорически не приемлем политику и логику санкций. Но вынуждены отвечать адекватно на те недружественные рестриктивные меры, которые, к сожалению, предпринимают наши партнеры по отношению к Беларуси, — приводит МИД слова Владимира Макея.

Глава МИД отметил, что ответные действия на пакет санкций ЕС включают в себя увеличение соответствующего персонального списка.

— Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией. Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС.

Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Беларуси, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств.

Напомним, в списке третьего пакета санкций в отношении Беларуси 29 физлиц и 7 компаний. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что данные меры абсолютно недостаточны, другие же считают, что в комплексе эти факторы будут неизбежно подтачивать режим.

 
 
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