Макей заявил о пересмотре ряда гуманитарных программ с посольствами стран ЕС

Источник материала: АФН

Белорусские власти в рамках ответных мер на третий пакет санкций ЕС в отношении Беларуси приняли решение о пересмотре ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, реализуемых под эгидой иностранных государств

"Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, предложили наши ответные действия на этот пакет… Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Беларуси, а также о, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств», - заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, которого цитирует БелТА.

«Они (ответные меры) включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией», - добавил он.

По его словам, есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты ответные меры со стороны Беларуси в адрес европейских партнеров.

"Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными", - утверждает Макей.