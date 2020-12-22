







"Мы категорически не приемлем политику и логику санкций. Но вынуждены отвечать адекватно на те недружественные рестриктивные меры, которые, к сожалению, предпринимают наши партнеры по отношению к Беларуси", – сказал он.





По словам Макея, МИД внимательно изучил третий санкционный пакет ЕС и уже предложил ответные действия.





"Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию "союзного государства", с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией", – сообщил министр.





Он также уточнил, что будут предприняты и действия юридического характера в ответ на включение ряда белорусских предприятий и граждан в "черный список".





По словам Макея, уже принято решение об ограничении деятельности в Беларуси некоторых политических фондов, будут пересмотрены планы по реализации ряда гуманитарных, образовательных и культурных программ, проводимых под эгидой посольств.





"Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными", – заключил он.





Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября, третий - 17 декабря.





Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.





Беларусь ввела "зеркальные" санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".





В пятницу 18 декабря в МИД заявили, что подготовили "чувствительный ответ" на очередные ограничительные меры ЕС.





Правда, что это за ответ, из слов Макея так и непонятно.







