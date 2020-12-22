Тадеуша Кондрусевича могут пустить в Беларусь

По словам главы белорусского МИД Владимира Макея, главу белорусской католической церкви впустят в Беларусь. Когда и на каких условиях - пока не сообщается.

Об этом удалось договориться спецпосланнику папы римского Франциска архиепископу Клаудио Гуджеротти во время визита в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко. Как отметил Владимир Макей, решение по Кондрусевичу будет принято в ближайшее время. Какое решение, пока неясно.

При этом Макей подчеркнул, что у Ватикана и Беларуси дружественные отношения и плотное сотрудничество.

«Исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника – нунция в Великобритании Гуджеротти с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и из своих личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что конечно же приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной», — цитирует МИД Макея.