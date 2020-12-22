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Тадеуша Кондрусевича могут пустить в Беларусь

22.12.2020 15:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По словам главы белорусского МИД Владимира Макея, главу белорусской католической церкви впустят в Беларусь. Когда и на каких условиях - пока не сообщается.

Об этом удалось договориться спецпосланнику папы римского Франциска архиепископу Клаудио Гуджеротти во время визита в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко. Как отметил Владимир Макей, решение по Кондрусевичу будет принято в ближайшее время. Какое решение, пока неясно. 

При этом Макей подчеркнул, что у Ватикана и Беларуси дружественные отношения и плотное сотрудничество.

«Исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника – нунция в Великобритании Гуджеротти с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и из своих личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что конечно же приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной», — цитирует МИД Макея.

Митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который спустя два дня после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих остановить насилие, которое началось сразу после объявления предварительных результатов, 31 августа пограничники без объяснения причин не впустили  из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. Он до сих пор не смог вернуться в Беларусь и принял решение снять с себя полномочия.

 
 
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По словам главы белорусского МИД Владимира Макея, главу белорусской католической церкви впустят в Беларусь. Когда и на каких условиях - пока не сообщается.
 
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