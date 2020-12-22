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Редчайшее астрономическое событие. Посмотрите на сближение Сатурна и Юпитера
Источник материала: Tut.by
Вчера, 21 декабря,
Напомним: так называемое соединение Сатурна и Юпитера представляет собой редкое астрономическое явление, во время которого оба газовых гиганта расположены максимально близко друг к другу на небесной сфере. Из-за особенностей их движения по орбите наблюдателям на Земле кажется, что планеты так близко подходят друг к другу, что почти сливаются в единый объект, несмотря на то, что удалены друг от друга на сотни миллионов километров.
Подобные встречи Сатурна и Юпитера происходят каждые два десятка лет, однако в понедельник любителей астрономии ожидало действительно уникальное событие, ближайший аналог которого произошел в 1226 году. В следующий раз близкое соединение Юпитера и Сатурна произойдет 15 марта 2080 года.
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