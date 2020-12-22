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Редчайшее астрономическое событие. Посмотрите на сближение Сатурна и Юпитера

22.12.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 21 декабря, произошло редчайшее астрономическое событие — соединение Сатурна и Юпитера. Наблюдать его могли все жители Земли. Проверили соцсети и делимся некоторыми снимками явления со всего мира.


Фото: NASA/ Bill Ingalls

Напомним: так называемое соединение Сатурна и Юпитера представляет собой редкое астрономическое явление, во время которого оба газовых гиганта расположены максимально близко друг к другу на небесной сфере. Из-за особенностей их движения по орбите наблюдателям на Земле кажется, что планеты так близко подходят друг к другу, что почти сливаются в единый объект, несмотря на то, что удалены друг от друга на сотни миллионов километров.

Подобные встречи Сатурна и Юпитера происходят каждые два десятка лет, однако в понедельник любителей астрономии ожидало действительно уникальное событие, ближайший аналог которого произошел в 1226 году. В следующий раз близкое соединение Юпитера и Сатурна произойдет 15 марта 2080 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Так называемое соединение Сатурна и Юпитера представляет собой редкое астрономическое явление, во время которого оба газовых гиганта расположены максимально...
 
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