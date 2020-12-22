Эти биатлонисты ворвались в мировую элиту и превосходят топов. Запомните их имена

Источник материала: Tut.by

В биатлонном мире — рождественская пауза. Позади — четыре этапа Кубка мира, по итогам которых в топ-10 общего зачета оказалось сразу несколько неожиданных фамилий. SPORT.TUT.BY рассказывает о новых звездах биатлона, которые наступают на пятки признанным топам и уже осваиваются на пьедестале.

Стурла Хольм Лагрейд, 23 года, Норвегия



Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

23-летний норвежец Лагрейд занимает второе место в генеральной классификации — впереди только двукратный обладатель большого «хрусталя» Йоханнес Бё.

На счету Стурлы в этом сезоне — три личных золота, а ведь биатлонный год 2020/2021 — первый на высшем уровне в его карьере. В прошлом сезоне главный успех Лагрейда — серебро чемпионата Европы в Раубичах.

А вот нынешней зимой Йоханнес Бё уже называет 23-летнего Лагрейда «алмазом без огранки» и «локомотивом норвежской сборной».

Тарьей Бё подкалывает молодого товарища по команде безупречной репутацией отличника в школе.

— Когда Стурла пришел в команду, мы перестали хвастаться школьными оценками, — шутил Бё-старший.

Лагрейд действительно невероятно дисциплинированный атлет. В юности он пристально следил за лучшими в своем деле — Фуркадом и Бьорндаленом — и брал с них пример.



Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

— Фуркад — сама стабильность, он справлялся с любыми условиями. Подходя к рубежу, всегда придумывал новый план, исходя из того, как складывалась гонка. Он очень хорош в том, чтобы адаптироваться к ситуации, — отмечал 23-летний гонщик.

У Бьорндалена Стурла позаимствовал скрупулезный подход к спорту:

— Важно все: когда ты ложишься спать, как питаешься и восстанавливаешься.

Молодой норвежец старается оставаться профессиональным спортсменом 24/7. И эта философия дает свои плоды: за спиной 23-летнего парня из Акерсхуса остались Самуэльсон, Фийон Майе и старший Бё.

Йоханнес Дале, 23 года, Норвегия



Фото из инстаграма Йоханнеса Дале

Еще один норвежец Дале — чуть более известный, но тоже ярко раскрывшийся лишь в нынешнем карантинном сезоне.

Йоханнесу также 23 года — он младше Лагрейда на месяц. При этом Дале проводит второй полноценный сезон на Кубке мира. До этого болельщики знали Дале как надежного эстафетного бойца. Зато в нынешнем декабре еще один рыжий Йоханнес из Норвегии показал, на что способен и в личных гонках. В спринте Хохфильцена он впервые поднялся на подиум — причем сразу на верхнюю ступень.

Осознав, что победа уже никуда не ускользнет, Дале по-детски разрыдался от счастья, не скрываясь от телекамер.

— Мне нужно было доказать тренерам, что они ошиблись, не поставив меня в эстафету в Контиолахти. Сейчас я счастлив, никакой злости нет. Это был очень эмоциональный момент. Победить на этапе Кубка мира было моей мечтой, — пояснял Дале.



Фото из инстаграма Йоханнеса Дале

После успеха в спринте он выиграл бронзу преследования, а еще через неделю пополнил коллекцию серебром очередного спринта.

На рождественские каникулы Йоханнес Дале уехал на четвертой строчке тотала. Кажется, за место в составе на ближайшие эстафеты этот рыжий парень может не переживать.

Мартин Понсилуома, 25 лет, Швеция

25-летний Понсилуома — еще один узнаваемый эстафетный боец, который не снискал славы в личных гонках прошлых лет.



Фото из инстаграма Мартина Понсилуомы

Мартин стабильно катался на Кубке мира с cезона 2017/2018 и даже пробежал олимпийскую индивидуалку в Пхенчхане. При этом швед еще никогда не забирался так высоко в общем зачете, как делает это в сезоне 2020/2021.

На данный момент он идет девятым в тотале, имея в копилке бронзу спринта и серебро масс-старта.

— Я очень хорошо тренировался все лето и чувствовал себя очень хорошо. Думаю, секрет только в тренировках, — не выдает рецепт успеха 25-летний уроженец Эстерсунда.

Эльвира Оберг, 21 год, Швеция

Младшая сестра топовой шведки Ханны Оберг — Эльвира — пожалуй, главное открытие женского биатлона в нынешнем году.



Ханна и Эльвира Оберг. Фото из инстаграма Эльвиры Оберг

21-летняя Оберг на данный момент лучшая биатлонистка Кубка мира до 25 лет (весь декабрь она соперничала за это звание с белоруской Динарой Алимбековой).

Эльвира дебютировала во взрослом биатлоне только в прошлом году. Все ее успехи были связаны исключительно с эстафетными гонками. Зато нынешний сезон молодая шведка начала феноменально: во всех, за исключением двух личных гонок, она в топ-8.

На счету Оберг-младшей — уже два личных подиума Кубка мира: бронза в спринте Контиолахти и серебро в пасьюте Хохфильцена.

— Ханна многому меня научила. Надеюсь, мы станем шведским ответом братьям Бё, — говорила Эльва в интервью норвежскому ТВ.

— Есть одна деталь, указывающая на то, что Эльвира будет лучше Ханны: так называемый эффект младшего ребенка, — считает олимпийский чемпион по биатлону Бьорн Ферри. — Исследования показывают, что в элитном спорте младший ребенок часто становится лучше старшего. В мире биатлона у нас есть братья Фуркады и братья Бё. Посмотрим, пойдет ли все по такому же сценарию для The Obergs.

Каролин Кноттен, 25 лет, Норвегия



Фото из инстаграма Каролин Кноттен

Норвежка Кноттен далеко не новичок Кубка мира. Она дебютировала на высшем уровне в постолимпийском сезоне 2018/2019. В прошлом биатлонном году четыре женские эстафеты с ее участием стали победными для сборной Норвегии.

Но первый личный подиум Каролин отпраздновала лишь в спринте Контиолахти в 2020-м. Она прошла гонку на 7,5 км без штрафа и пропустила вперед только Ханну Оберг и Марту Олсбю Ройзеланд.

По итогам первых четырех этапов Каролин замыкает топ-10 женского мирового рейтинга — такого в карьере 25-летней норвежки еще не было!

P. S. Безусловно, приятным открытием текущего сезона стали выступления белоруски Динары Алимбековой, которая сейчас располагается на пятой позиции тотала. О прорыве олимпийской чемпионки и ее пути к успеху мы подробно рассказали в отдельном материале .