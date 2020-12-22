Эти биатлонисты ворвались в мировую элиту и превосходят топов. Запомните их имена

В биатлонном мире — рождественская пауза. Позади — четыре этапа Кубка мира, по итогам которых в топ-10 общего зачета оказалось сразу несколько неожиданных фамилий. SPORT.TUT.BY рассказывает о новых звездах биатлона, которые наступают на пятки признанным топам и уже осваиваются на пьедестале.
Стурла Хольм Лагрейд, 23 года, Норвегия
23-летний норвежец Лагрейд занимает второе место в генеральной классификации — впереди только двукратный обладатель большого «хрусталя» Йоханнес Бё.
На счету Стурлы в этом сезоне — три личных золота, а ведь биатлонный год 2020/2021 — первый на высшем уровне в его карьере. В прошлом сезоне главный успех Лагрейда — серебро чемпионата Европы в Раубичах.
А вот нынешней зимой Йоханнес Бё уже называет 23-летнего Лагрейда «алмазом без огранки» и «локомотивом норвежской сборной».
Тарьей Бё подкалывает молодого товарища по команде безупречной репутацией отличника в школе.
— Когда Стурла пришел в команду, мы перестали хвастаться школьными оценками, — шутил Бё-старший.
Лагрейд действительно невероятно дисциплинированный атлет. В юности он пристально следил за лучшими в своем деле — Фуркадом и Бьорндаленом — и брал с них пример.
— Фуркад — сама стабильность, он справлялся с любыми условиями. Подходя к рубежу, всегда придумывал новый план, исходя из того, как складывалась гонка. Он очень хорош в том, чтобы адаптироваться к ситуации, — отмечал 23-летний гонщик.
У Бьорндалена Стурла позаимствовал скрупулезный подход к спорту:
— Важно все: когда ты ложишься спать, как питаешься и восстанавливаешься.
Молодой норвежец старается оставаться профессиональным спортсменом 24/7. И эта философия дает свои плоды: за спиной 23-летнего парня из Акерсхуса остались Самуэльсон, Фийон Майе и старший Бё.
Йоханнес Дале, 23 года, Норвегия
Еще один норвежец Дале — чуть более известный, но тоже ярко раскрывшийся лишь в нынешнем карантинном сезоне.
Йоханнесу также 23 года — он младше Лагрейда на месяц. При этом Дале проводит второй полноценный сезон на Кубке мира. До этого болельщики знали Дале как надежного эстафетного бойца. Зато в нынешнем декабре еще один рыжий Йоханнес из Норвегии показал, на что способен и в личных гонках. В спринте Хохфильцена он впервые поднялся на подиум — причем сразу на верхнюю ступень.
Осознав, что победа уже никуда не ускользнет, Дале по-детски разрыдался от счастья, не скрываясь от телекамер.
— Мне нужно было доказать тренерам, что они ошиблись, не поставив меня в эстафету в Контиолахти. Сейчас я счастлив, никакой злости нет. Это был очень эмоциональный момент. Победить на этапе Кубка мира было моей мечтой, — пояснял Дале.
После успеха в спринте он выиграл бронзу преследования, а еще через неделю пополнил коллекцию серебром очередного спринта.
На рождественские каникулы Йоханнес Дале уехал на четвертой строчке тотала. Кажется, за место в составе на ближайшие эстафеты этот рыжий парень может не переживать.
Мартин Понсилуома, 25 лет, Швеция
25-летний Понсилуома — еще один узнаваемый эстафетный боец, который не снискал славы в личных гонках прошлых лет.
Мартин стабильно катался на Кубке мира с cезона 2017/2018 и даже пробежал олимпийскую индивидуалку в Пхенчхане. При этом швед еще никогда не забирался так высоко в общем зачете, как делает это в сезоне 2020/2021.
На данный момент он идет девятым в тотале, имея в копилке бронзу спринта и серебро масс-старта.
— Я очень хорошо тренировался все лето и чувствовал себя очень хорошо. Думаю, секрет только в тренировках, — не выдает рецепт успеха 25-летний уроженец Эстерсунда.
Эльвира Оберг, 21 год, Швеция
Младшая сестра топовой шведки Ханны Оберг — Эльвира — пожалуй, главное открытие женского биатлона в нынешнем году.
21-летняя Оберг на данный момент лучшая биатлонистка Кубка мира до 25 лет (весь декабрь она соперничала за это звание с белоруской Динарой Алимбековой).
Эльвира дебютировала во взрослом биатлоне только в прошлом году. Все ее успехи были связаны исключительно с эстафетными гонками. Зато нынешний сезон молодая шведка начала феноменально: во всех, за исключением двух личных гонок, она в топ-8.
На счету Оберг-младшей — уже два личных подиума Кубка мира: бронза в спринте Контиолахти и серебро в пасьюте Хохфильцена.
— Ханна многому меня научила. Надеюсь, мы станем шведским ответом братьям Бё, — говорила Эльва в интервью норвежскому ТВ.
— Есть одна деталь, указывающая на то, что Эльвира будет лучше Ханны: так называемый эффект младшего ребенка, — считает олимпийский чемпион по биатлону Бьорн Ферри. — Исследования показывают, что в элитном спорте младший ребенок часто становится лучше старшего. В мире биатлона у нас есть братья Фуркады и братья Бё. Посмотрим, пойдет ли все по такому же сценарию для The Obergs.
Каролин Кноттен, 25 лет, Норвегия
Норвежка Кноттен далеко не новичок Кубка мира. Она дебютировала на высшем уровне в постолимпийском сезоне 2018/2019. В прошлом биатлонном году четыре женские эстафеты с ее участием стали победными для сборной Норвегии.
Но первый личный подиум Каролин отпраздновала лишь в спринте Контиолахти в 2020-м. Она прошла гонку на 7,5 км без штрафа и пропустила вперед только Ханну Оберг и Марту Олсбю Ройзеланд.
По итогам первых четырех этапов Каролин замыкает топ-10 женского мирового рейтинга — такого в карьере 25-летней норвежки еще не было!
P. S. Безусловно, приятным открытием текущего сезона стали выступления белоруски Динары Алимбековой, которая сейчас располагается на пятой позиции тотала. О прорыве олимпийской чемпионки и ее пути к успеху мы подробно рассказали в отдельном материале.