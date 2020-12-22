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Стало известно, что новые хозяева создадут на месте знаменитого долгостроя под Минском
Источник материала: Tut.by
Один из самых известных долгостроев возле Минска — Заславский замок — переделают в многофункциональный комплекс, где преобладающей будет спортивно-рекреационная функция. Это следует из
Что за Заславский замок?
История замка-мотеля началась в 1991-м. Местные жители говорят, что изначально он принадлежал мэру Заславля Александру Лисничуку, убитому в 1993 году. Официального подтверждения этого факта мы не нашли. Известно же другое: кооперативу «Рагнеда» на берегу Заславского водохранилища между деревней Гонолес и городом Заславлем рядом с оживленной автотрассой на Молодечно был выделен земельный участок в 13 гектаров. Строительство начали в 1992-м, чуть позже концепция трансформировалась: кооператоры замахнулись на строительство многофункционального гостинично-развлекательного комплекса с рестораном и казино.
Но закончить строительство не получилось до сих пор: почти за 30 лет не раз менялись владельцы и названия компаний, но объект так и остался недостроем. В 2016 году участок со зданиями изъяли, а в 2019 году на аукционе
Сейчас «Люкс НСК» ежемесячно платит за участок в 13,19 гектара 127 890,04 рубля и собирается создать тут многофункциональный комплекс с объектами социально-культурного, коммунально-бытового назначения, с преобладанием спортивно-рекреационной функции.
Что тут будет?
Главное здание — собственно сам Заславский замок — планируют перестроить в комплекс для командных спортивных игр (например, пейнтбола) и других экстремальных видов спорта. В пятиэтажном здании будет пять игровых уровней, соответственно. Вокруг здания будут террасы, включенные в игровое пространство.
В процессе строительства предполагается устройство фасадов, имитирующих исторический замок, характерный для Беларуси.
Второе недостроенное сооружение в составе комплекса сделают административно-бытовым зданием с кафе для спортсменов — посетителей комплекса.
Под этими двумя зданиями также достроят подземное помещение, которое тоже используют для игровых целей (например, пейнтбол или квесты).
На территории комплекса установят также восемь модульных домов для проживания посетителей.
Что же касается благоустройства территории, то тут сделают пешеходные дорожки, зоны отдыха, а также стоянку на 25 мест.
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Комплекс располагается на участке в 13 гектаров.
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