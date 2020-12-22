Стало известно, что новые хозяева создадут на месте знаменитого долгостроя под Минском

Источник материала: Tut.by

Один из самых известных долгостроев возле Минска — Заславский замок — переделают в многофункциональный комплекс, где преобладающей будет спортивно-рекреационная функция. Это следует из объявления о проведении общественного обсуждения на сайте Минского райисполкома. Рассказываем, что именно разместится на территории в 13 гектаров.



Фото: Глеб Малофеев

Что за Заславский замок?

История замка-мотеля началась в 1991-м. Местные жители говорят, что изначально он принадлежал мэру Заславля Александру Лисничуку, убитому в 1993 году. Официального подтверждения этого факта мы не нашли. Известно же другое: кооперативу «Рагнеда» на берегу Заславского водохранилища между деревней Гонолес и городом Заславлем рядом с оживленной автотрассой на Молодечно был выделен земельный участок в 13 гектаров. Строительство начали в 1992-м, чуть позже концепция трансформировалась: кооператоры замахнулись на строительство многофункционального гостинично-развлекательного комплекса с рестораном и казино.

Но закончить строительство не получилось до сих пор: почти за 30 лет не раз менялись владельцы и названия компаний, но объект так и остался недостроем. В 2016 году участок со зданиями изъяли, а в 2019 году на аукционе за одну базовую его купила компания «Люкс НСК». Вот примерные границы этого участка:

Сейчас «Люкс НСК» ежемесячно платит за участок в 13,19 гектара 127 890,04 рубля и собирается создать тут многофункциональный комплекс с объектами социально-культурного, коммунально-бытового назначения, с преобладанием спортивно-рекреационной функции.

Что тут будет?

Главное здание — собственно сам Заславский замок — планируют перестроить в комплекс для командных спортивных игр (например, пейнтбола) и других экстремальных видов спорта. В пятиэтажном здании будет пять игровых уровней, соответственно. Вокруг здания будут террасы, включенные в игровое пространство.



Фото: Глеб Малофеев





В процессе строительства предполагается устройство фасадов, имитирующих исторический замок, характерный для Беларуси.

Второе недостроенное сооружение в составе комплекса сделают административно-бытовым зданием с кафе для спортсменов — посетителей комплекса.



Фото: Глеб Малофеев





Под этими двумя зданиями также достроят подземное помещение, которое тоже используют для игровых целей (например, пейнтбол или квесты).



Фото: Глеб Малофеев

На территории комплекса установят также восемь модульных домов для проживания посетителей.

Что же касается благоустройства территории, то тут сделают пешеходные дорожки, зоны отдыха, а также стоянку на 25 мест.