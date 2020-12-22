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Могилевчанин попытался согласовать пикет на своем балконе и получил ответ
Источник материала: Onliner
В начале декабря милиция официально
Оказалось, что проводить массовые мероприятия можно только в специально отведенных для этого местах, которые определены исполкомом, и балкон Шанцева к ним не относится. Могилевчанин обращает внимание, что закон о массовых мероприятиях в принципе действует только «на улицах, площадях и в иных общественных местах». «А является ли мой балкон общественным местом? И почему я у горисполкома должен спрашивать, что мне делать на моем балконе?» —
Также Шанцев приводит фото актуального состояния стадиона на ул. Челюскинцев, 64в, отведенного для проведения массовых мероприятий.
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В начале декабря милиция официально предупредила: флаг в окне или на балконе трактуется как проведение массового мероприятия, а именно — пикета, за что без...
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