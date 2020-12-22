Могилевчанин попытался согласовать пикет на своем балконе и получил ответ

Источник материала: Onliner

В начале декабря милиция официально предупредила : флаг в окне или на балконе трактуется как проведение массового мероприятия, а именно — пикета, за что без разрешения Мингорисполкома будут привлекать к ответственности по 23.34, самой популярной статье административного кодекса. Милиция ни для кого не делает исключений: недавно доблестные стражи порядка составили протокол на 87-летнюю пенсионерку, пострадавшую от нацизма, а суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в размере 15 базовых величин. Нарушители помоложе попадали на административный арест сроком до 15 суток. В отличие от них, могилевчанин Владимир Шанцев решил все сделать по закону и согласовать проведение массового мероприятия на собственном балконе, однако исполком ответил ему отказом.





Оказалось, что проводить массовые мероприятия можно только в специально отведенных для этого местах, которые определены исполкомом, и балкон Шанцева к ним не относится. Могилевчанин обращает внимание, что закон о массовых мероприятиях в принципе действует только «на улицах, площадях и в иных общественных местах». «А является ли мой балкон общественным местом? И почему я у горисполкома должен спрашивать, что мне делать на моем балконе?» — задается он риторическими вопросами в своем Facebook.

Также Шанцев приводит фото актуального состояния стадиона на ул. Челюскинцев, 64в, отведенного для проведения массовых мероприятий.



