ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Могилевчанин попытался согласовать пикет на своем балконе и получил ответ

22.12.2020 16:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В начале декабря милиция официально предупредила: флаг в окне или на балконе трактуется как проведение массового мероприятия, а именно — пикета, за что без разрешения Мингорисполкома будут привлекать к ответственности по 23.34, самой популярной статье административного кодекса. Милиция ни для кого не делает исключений: недавно доблестные стражи порядка составили протокол на 87-летнюю пенсионерку, пострадавшую от нацизма, а суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в размере 15 базовых величин. Нарушители помоложе попадали на административный арест сроком до 15 суток. В отличие от них, могилевчанин Владимир Шанцев решил все сделать по закону и согласовать проведение массового мероприятия на собственном балконе, однако исполком ответил ему отказом.

Могилевчанин попытался согласовать пикет на своем балконе и получил ответ

Оказалось, что проводить массовые мероприятия можно только в специально отведенных для этого местах, которые определены исполкомом, и балкон Шанцева к ним не относится. Могилевчанин обращает внимание, что закон о массовых мероприятиях в принципе действует только «на улицах, площадях и в иных общественных местах». «А является ли мой балкон общественным местом? И почему я у горисполкома должен спрашивать, что мне делать на моем балконе?» — задается он риторическими вопросами в своем Facebook.

Также Шанцев приводит фото актуального состояния стадиона на ул. Челюскинцев, 64в, отведенного для проведения массовых мероприятий.

Могилевчанин попытался согласовать пикет на своем балконе и получил ответ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале декабря милиция официально предупредила: флаг в окне или на балконе трактуется как проведение массового мероприятия, а именно — пикета, за что без...
 
Новости дня
Новости разные
 
Раскрыты подробности испытаний российских гиперзвуковых «Авангардов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика