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МИД: Папа Римский попросил за Кондрусевича, Лукашенко пошел навстречу

22.12.2020 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в общении с журналистами глава белорусского МИДа Владимир Макей рассказал подробности отношений между Александром Лукашенко и Папой Римским Франциском. Он отметил, что Лукашенко пошел навстречу Папе в вопросе Тадеуша Кондрусевича, которого с 31 августа не пускают в страну. Правда, как именно решится вопрос по поводу главы католической церкви в Беларуси, ответа не прозвучало.

— Я хотел бы сначала коснуться в целом наших отношений с Ватиканом. У нас действительно очень доверительные, тесные, дружеские контакты. И мы, Республика Беларусь и Государство Ватикан, всегда откровенно и искренне обсуждаем все вопросы, связанные с нашим взаимодействием, — отметил Макей. — Мы, кстати, очень плотно работаем и сотрудничаем с Ватиканом в рамках различных международных организаций.

Мы поддерживаем друг друга практически по всем без исключения направлениям международной, региональной и двусторонней политики. Что очень важно, как мне кажется, что главу белорусского государства и главу Ватикана, Папу Римского Франциска, связывают очень тесные, дружеские, личные отношения. Я знаю, что президент Беларуси с уважением относится к Папе Франциску и восхищается его деятельностью. Аналогично и Папа Римский Франциск — душевный человек, который с любовью и трепетом относится к Беларуси. И конечно же, он переживает за Беларусь, всегда заботясь о ее благе и благополучии.

Поэтому, исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника – Нунция в Великобритании [Клаудио] Гуджеротти с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.

— Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и из своих личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной, — заключил глава МИДа.

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Сегодня в общении с журналистами глава белорусского МИДа Владимир Макей рассказал подробности отношений между Александром Лукашенко и Папой Римским Франциском....
 
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