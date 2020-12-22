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БАЖ: к одному из руководителей «Пресс-клуба» пришли силовики

22.12.2020 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Алла Шарко, программный директор белорусского «Пресс-клуба», сообщила Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) о том, что к ней в двери ломятся силовики.

«Пресс-клуб» — неформальное объединение журналистов Беларуси и площадка для профессионального роста. Миссия — сохранить профессию журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности — до того момента, когда станет возможна социально-политическая и экономическая трансформация Беларуси.

«Пресс-клуб» — популярная площадка для журналистских тренингов, проведения лекций и других профессиональных мероприятий.

В настоящее время в квартире Аллы Шарко проходит обыск. Адвоката Сергея Зикрацкого не пропустили, угрожая задержанием за неповиновение человеку в гражданском.

Также один из сотрудников «Пресс-клуба» сообщил журналисту Onliner, что в офис «пришли гости».

— Мы не знаем, или это силовики, но «гости есть», — рассказали нам.

Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что у директора Press Club Belarus Сергея Альшевского также проходит обыск.

(будет дополнено)

 
 
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Алла Шарко, программный директор белорусского «Пресс-клуба», сообщила Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) о том, что к ней в двери ломятся силовики.Читать...
 
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