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«Мы не хотели бы предавать огласке эти меры». Макей о том, как Беларусь будет реагировать на третий пакет санкций

22.12.2020 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По словам главы белорусского МИДа Владимира Макея, власти страны «категорически не приемлют политику и логику санкций. Но вынуждены отвечать адекватно на те недружественные рестриктивные меры, которые, к сожалению, предпринимают наши партнеры по отношению к Беларуси». Что это будут за меры?

— Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет, — заявил сегодня Владимир Макей во время общения с журналистами (стенограмму дает официальный сайт МИДа). — Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией.

Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС. Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств.

Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными.

 
 
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По словам главы белорусского МИДа Владимира Макея, власти страны «категорически не приемлют политику и логику санкций. Но вынуждены отвечать адекватно на те...
 
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