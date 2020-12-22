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Макей: Президент поручил найти решение по ситуации с Тадеушем Кондрусевичем с учетом имеющихся правовых механизмов
Источник материала: ОНТ
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал комментарий по итогам визита в страну посланника Папы Римского, апостольского нунция в Великобритании Клаудио Гуджеротти. Об этом 22 декабря
Глава МИД сообщил, что посланник Папы Римского привез адресованное Президенту Беларуси письмо.
Владимир Макей также прокомментировал 3-й пакет санкций в отношении Беларуси. В МИДе внимательно изучили этот документ и готовы задействовать ответные меры. И хотя Минск категорически не приемлет политику и логику санкций, но вынужден адекватно реагировать на недружественные действия.
Фото: БЕЛТА
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Макей: Президент поручил найти решение по ситуации с Тадеушем Кондрусевичем с учетом имеющихся правовых механизмов
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал комментарий по итогам визита в страну посланника Папы Римского, апостольского нунция в Великобритании...
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