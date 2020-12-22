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Макей: Президент поручил найти решение по ситуации с Тадеушем Кондрусевичем с учетом имеющихся правовых механизмов

22.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей: Президент поручил найти решение по ситуации с Тадеушем Кондрусевичем с учетом имеющихся правовых механизмов

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал комментарий по итогам визита в страну посланника Папы Римского, апостольского нунция в Великобритании Клаудио Гуджеротти. Об этом 22 декабря информирует пресс-служба МИД.

Глава МИД сообщил, что посланник Папы Римского привез адресованное Президенту Беларуси письмо.

Владимир Макей также прокомментировал 3-й пакет санкций в отношении Беларуси. В МИДе внимательно изучили этот документ и готовы задействовать ответные меры. И хотя Минск категорически не приемлет политику и логику санкций, но вынужден адекватно реагировать на недружественные действия.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал комментарий по итогам визита в страну посланника Папы Римского, апостольского нунция в Великобритании...
 
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