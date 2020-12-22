Ежегодные персональные награды вручила Ассоциация теннисистов-профессионалов

Источник материала: ОНТ

Ассоциация теннисистов-профессионалов вручила ежегодные персональные награды.

Швейцарец Роджер Федерер в 18-й раз получил приз зрительский симпатий, а испанец Рафаэль Надаль удостоился премии за «образец спортивного поведения». В номинации «Самый прогрессирующий игрок» победил россиянин Андрей Рублёв, а лучшим тренером сезона признан его наставник Фернандо Висенте. Новичком года назван 17-летний испанец Карлос Алькарас, выигравший пять турниров серии «Челленджер». А лучшим игроком года вновь становится серб Новак Джокович.

ФОТО: novostipmr.com

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