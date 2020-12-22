Пуховик-2021: 5 зимних антитрендов и чем их можно заменить

Источник материала: ОНТ

Пуховик – самый удобный и популярный предмет верхней одежды зимнего сезона. И более того, это вещь, которая зачастую покупается не на один сезон. А потому так важно выбрать такой пуховик, который со временем не устареет и подойдет ко всему гардеробу.

Давайте разбираться, каким моделям пуховиков точно не место в вашем шкафу.

1. Пуховик с большим количеством меха

Мех на карманах, еще на рукавах, вдоль молнии по всей длине, ну и еще мех на капюшоне, конечно, и побольше… Избавляемся! Более того, стараемся избегать пуховиков с жидким мехом на капюшоне. Во-первых, мех уже не в тренде. С каждым годом все больше брендов отказываются от натурального меха в пользу искусственного. А во-вторых, в современной моде главное – функциональность одежды, а мех в качестве отделки не помогает сохранить тепло.





Чем заменить?

Если вы не представляете свою жизнь без меховых элементов в одежде, выбирайте модели с отделкой из плотного короткого искусственного меха либо обратите внимание на модные шубки teddy.









2. Облегающий пуховик с ремнем и капюшоном

Облегающий крой и ремень подчеркнет фигуру и спасет от продувания, а капюшон защитит голову от холода и осадков – это верно только в теории. На самом же деле при низких температурах такой пуховик абсолютно бесполезен. Из-за того, что он слишком плотно сидит по фигуре, у него нет воздушной прослойки, которая сохраняет тепло. А еще это больше не модно!





Чем заменить?

Удачными станут похожие модели, если они более объемные. Можете выбирать пухан без капюшона, дополнив образ стильным головным убором.





3. Тонкие короткие пуховики

Такие пуховики сейчас можно встретить в коллекции почти любого бренда, и это действительно полезная вещь. Одно правило – такой пуховичок следует носить промежуточным слоем под пальто, куртку или шубку. В качестве основного элемента верхней одежды такие курточки выступать не могут, так как они слишком тонкие и холодные. Кроме того, в этом сезоне это будет смотреться просто неуместно.





Чем заменить?

Если вам удобнее короткие пуховики – опять же, отдайте предпочтение объемным моделям, с капюшоном, поясом или без. Также попробуйте примерить over-size-дубленку – возможно, это именно ваш вариант!









4. Куртка с рукавом ¾

Эта модель потеряла актуальность. Почему? Все из-за укороченного рукава. Ведь в такой пуховик не согреет вас в холодную погоду, а потому его главная функция пропадает. Кроме того, вместе с покупкой такого пуховика вы приобретете еще несколько проблем: подбор сочетающейся одежды под пуховик либо же длинных перчаток. В целом такой пуховик неудобен в носке, а потому не в тренде.





Чем заменить?

Ничем.

Выбирайте пуховик с длинными рукавами, ведь главное в зимней одежде не только стиль, но и комфорт.





5. Пуховики с юбкой

Какое-то время назад такие модели были очень популярны. Тем не менее удачной эту модель назвать в принципе сложно. Прежде всего, такой фасон сильно ограничивает вас в выборе остального гардероба. Например, этот пуховик невозможно надеть со спортивной одеждой. Сложность представляет и подбор модели брюк. В основном этот пуховик подразумевает сочетание с очень женственными платьями и юбками. Кроме того, пышная юбка совсем не сохраняет тепло и продувается ветром. Что же касается обуви – любительницы таких пуховиков должны были сочетать их с обувью на каблуке, что может быть просто опасным на скользкой заснеженной дорожке!





Чем заменить?

Если вы поклонница исключительно женских образов, не ограничивайте себя в выборе стильного пухана! В моде сочетание стилей. А потому даже с женственным платьем можно носить объемные пуховики. Главное – правильно подобрать аксессуары!





В этом сезоне пуховик должен быть объемным и теплым. Обращайте внимание на модели over-size. Не бойтесь сочетать пухан не только со спортивной одеждой, но и с женственными образами. Выбирайте модели без дополнительного декора, однотонные и отдайте предпочтение короткому искусственному меху в качестве отделки. И будьте уверены – такой пуховик прослужит вам долго, будет согревать вас в зимние холода и еще долго не выйдет из моды.

Фото: Pinterest.

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