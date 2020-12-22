Машина переехала лежащего на проезжей части пешехода в Брагинском районе

Источник материала: ОНТ

В деревне Дублин (Брагинский район Гомельской области) автомобиль переехал лежавшего на дороге пешехода. Мужчина скончался от полученных травм, информирует пресс-служба ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Уточняется, что машина «Фиат» наехала на 41-летнего мужчину. Погибший был без световозвращающих элементов. По предварительным сведениям, он также был пьян.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

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