|
Машина переехала лежащего на проезжей части пешехода в Брагинском районе
Источник материала: ОНТ
В деревне Дублин (Брагинский район Гомельской области) автомобиль переехал лежавшего на дороге пешехода. Мужчина скончался от полученных травм,
Уточняется, что машина «Фиат» наехала на 41-летнего мужчину. Погибший был без световозвращающих элементов. По предварительным сведениям, он также был пьян.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Дублин (Брагинский район Гомельской области) автомобиль переехал лежавшего на дороге пешехода. Мужчина скончался от полученных травм, информирует...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)