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«Белавиа» получила новый самолет Embraer
Источник материала: ОНТ
«Белавиа» получила новый самолет Embraer E-195-E2. Представители авиакомпании присутствовали на церемонии передачи воздушного судна, которая прошла в Бразилии на заводе в Сан-Жозе-дус-Кампус. Об этом
Воздушное судно окрашено в сине-белую ливрею «Белавиа», на хвостовой части изображен василек. Авиалайнер имеет 116 мест в эконом-классе и девять – в бизнес-классе. Это на 18 кресел больше, чем в самолетах E195 первого поколения.
Это первый из трех самолетов Embraer второго поколения, приобретенных белорусской авиакомпанией в начале 2020 года по лизинговому договору. Еще два лайнера прибудут в 2021 году.
«Белавиа» – восьмая авиакомпания в мире, летающая на Embraer второго поколения.
Фото: Belavia.by
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«Белавиа» получила новый самолет Embraer E-195-E2. Представители авиакомпании присутствовали на церемонии передачи воздушного судна, которая прошла в Бразилии на заводе...
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