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В Беларуси с 1 января вырастет минимальная заработная плата
Источник материала: ОНТ
В Беларуси с нового года вырастет минимальная заработная плата. С 1 января она составит 400 рублей.
Это уже новогодняя традиция. В прошлый раз минималка поднималась год назад – тоже с 1 января.
ФОТО: bestbelarus.by
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В Беларуси с нового года вырастет минимальная заработная плата. С 1 января она составит 400 рублей. Это уже новогодняя традиция. В прошлый раз минималка поднималась...
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