В Беларуси с 1 января вырастет минимальная заработная плата

Источник материала: ОНТ

В Беларуси с нового года вырастет минимальная заработная плата. С 1 января она составит 400 рублей.

Это уже новогодняя традиция. В прошлый раз минималка поднималась год назад – тоже с 1 января.

ФОТО: bestbelarus.by

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