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Поезд сбил мужчину в Пружанском районе
Источник материала: ОНТ
21 декабря возле железнодорожной станции Оранчицы (Пружанский район) поезд Минск-Брест смертельно травмировал 36-летнего мужчину. Об этом
Следователи установили, что мужчина шел вблизи железной дороги. Предположительно, житель района был пьян.
Задержка в движении поезда составила десять минут.
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21 декабря возле железнодорожной станции Оранчицы (Пружанский район) поезд Минск-Брест смертельно травмировал 36-летнего мужчину. Об этом информирует пресс-служба...
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