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Маск потерял за сутки почти девять миллиардов долларов

22.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маск потерял за сутки почти девять миллиардов долларов

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишь две недели пробыл на втором месте списка миллиардеров Forbes Real-Time. 21 декабря после включения акций Tesla в индекс S&P 500 состояние бизнесмена упало на $8,8 миллиарда – Маск опустился на третью строчку рейтинга.

9 декабря предприниматель впервые стал топ-2 списка миллиардеров Forbes. При этом с ноября Илон занимает вторую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

По сведениям Forbes, состояние Илона Маска составляет $144,9 миллиарда. По данным Bloomberg, 21 декабря оно упало на $10,3 миллиарда – до $157 миллиардов.

Фото: AP Photo / Ringo HW Chiu

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишь две недели пробыл на втором месте списка миллиардеров Forbes Real-Time. 21 декабря после включения акций Tesla в индекс S&P 500 состояние...
 
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