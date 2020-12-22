Маск потерял за сутки почти девять миллиардов долларов

Источник материала: ОНТ

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишь две недели пробыл на втором месте списка миллиардеров Forbes Real-Time. 21 декабря после включения акций Tesla в индекс S&P 500 состояние бизнесмена упало на $8,8 миллиарда – Маск опустился на третью строчку рейтинга.

9 декабря предприниматель впервые стал топ-2 списка миллиардеров Forbes. При этом с ноября Илон занимает вторую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index .

По сведениям Forbes, состояние Илона Маска составляет $144,9 миллиарда. По данным Bloomberg, 21 декабря оно упало на $10,3 миллиарда – до $157 миллиардов.

Фото: AP Photo / Ringo HW Chiu

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