|
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком в футбольном чемпионате Испании
Источник материала: ОНТ
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком в футбольном чемпионате Испании по версии авторитетного издания «Марка».
Напомним, по итогам прошлого сезона королевский клуб занял первое место, набрав 87 очков. Ближайшего конкурента – «Барселону» – «Реал» опередил на 5 баллов. Карим Бензема принял участие в 37 матчах Примеры, в которых забил 21 гол и сделал 8 результативных передач. Отметим, что с 2009 года лучшими игроками сезона в Испании признавались только Лионель Месси и Криштиану Роналду.
ФОТО: soccer.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком в футбольном чемпионате Испании по версии авторитетного издания «Марка». Напомним, по итогам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)