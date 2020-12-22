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Французский нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком в футбольном чемпионате Испании

22.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком в футбольном чемпионате Испании

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком в футбольном чемпионате Испании по версии авторитетного издания «Марка».

Напомним, по итогам прошлого сезона королевский клуб занял первое место, набрав 87 очков. Ближайшего конкурента – «Барселону» – «Реал» опередил на 5 баллов. Карим Бензема принял участие в 37 матчах Примеры, в которых забил 21 гол и сделал 8 результативных передач. Отметим, что с 2009 года лучшими игроками сезона в Испании признавались только Лионель Месси и Криштиану Роналду. 

ФОТО: soccer.ru

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Французский нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком в футбольном чемпионате Испании по версии авторитетного издания «Марка». Напомним, по итогам...
 
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