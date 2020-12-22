Экономика високосного года: российский кредит пришелся кстати

Источник материала: Sputnik Беларусь

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на 1 миллиард долларов США в 2020-2021 годах. По имеющейся информации, первый транш в размере 500 миллионов долларов поступит в бюджет нашей страны до конца текущего года.

О "правильных" и "неправильных" кредитах

Сам факт получения официальным Минском кредита от России вызвал весьма нервную реакцию в эмигрантских центрах белорусской оппозиции, одна из лидеров которой, экс-кандидат Светлана Тихановская, ранее заявляла, что "эти деньги будет отдавать Лукашенко, а не граждане". Примечательно, что пионеры цветных революций в разных государствах постсоветского пространства видят "кабалу" и "угрозу национальной безопасности" исключительно в финансово-кредитном сотрудничестве с Россией, в то время как если речь идет об МВФ, Всемирном Банке или просто западных странах, то займы буквально выпрашиваются на любых условиях и принимаются с услужливой улыбкой на устах.

Вспоминается анекдотичная история из Молдовы, когда в первой половине текущего года, несмотря на обвал национального ВВП примерно на 7% и прогнозируемый дефицит бюджета, прозападная оппозиция через Конституционный Суд заблокировала получение российского кредита, а уже в ноябре глава правительства Ион Кику заявил, что сотрудничество с МВФ "критически важно" для экономики страны. При этом еще в начале года молдавский премьер был настроен несколько иначе и утверждал, что Кишинев "может прекратить сотрудничество с МВФ и ЕС, если их требования будут противоречить молдавским интересам". Сейчас под влиянием ряда факторов позиция поменялась на 180° и для получения кредита от МВФ молдавское правительство внесло в парламент законопроект, фактически выводящий Национальный банк из государственного подчинения.

Похожая ситуация и на Украине, где президент Владимир Зеленский еще в марте этого года ясно и понятно охарактеризовал суть отношений Киева с международными финансовыми структурами: "Никто не хочет дефолта, поэтому мы рассчитываем продолжить сотрудничество с МВФ".

И надо сказать, что векселя по этому "сотрудничеству", вопреки рекомендациям Тихановской, оплачивают не Зеленский и постоянно меняющиеся министры украинского правительства, а именно граждане, так как тарифы ЖКУ, повышения которых в обязательном порядке требует Фонд, в последние годы выросли многократно. В текущем году Украина должна выплатить внешним кредиторам порядка $17 миллиардов, из которых $3,9 млрд составляют проценты, а соотношение долга к ВВП превышает 50%.

Долг платежом красен

В современном мире победившего капитализма спасение утопающих чаще всего является делом самих утопающих, поэтому отношения зарубежных стран с МВФ и стенания отечественных политических эмигрантов представляются не столь важными в сравнении с реальными условиями белорусско-российского финансово-кредитного сотрудничества.

Касаемо текущего кредита отметим, что речь идет о государственных средствах РФ и заем предоставляется Беларуси двумя траншами по $500 миллионов в 2020 и 2021 году. При этом условием выделения денежных средств является отсутствие каких-либо задолженностей перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) на даты перечисления каждого транша, а погашать долг по предоставленному кредиту Беларусь начнет с 2026 года.

На сегодня у Беларуси наличествуют кредитные обязательства перед Россией на сумму порядка $7,5 миллиарда, а также примерно $2,5 миллиарда перед ЕФСР, однако наша страна не имеет просроченной задолженности и характеризуется российским правительством как "ответственный заемщик".

К примеру, из общей суммы кредитов в $5 миллиардов, выделенных Минску в 2011 году по линии ЕФСР, Беларусь к настоящему моменту погасила более $2,5 миллиарда. Всего в 2020 году Беларусь выплатила по долговым обязательствам порядка $3,9 миллиарда, а внешний долг нашей страны составляет около $18 миллиардов, что не превышает принятых в международной практике критериев так называемого "безопасного уровня" в 35% от национального ВВП, при котором государство своевременно и в полном объеме может выполнять свои долговые обязательства.

Вместе с тем беспокоит тот факт, что закредитованность Беларуси постепенно увеличивается, в том числе более чем в 2 раза с 2012 года выросла задолженность перед Россией. При этом большая часть государственных заимствований направлялась не столько на развитие перспективных проектов, сколько на поддержание платежного баланса и реструктуризацию уже существующих долгов.

Отметим, что в тяжелом "ковидном" 2020 году падение экономики Беларуси составит около 1%, что значительно ниже, чем в соседних государствах, странах ЕС и в мире в целом. Однако сильные экономики Великобритании или Франции могут пережить снижение ВВП на 8-11%, также как и для России обвал в 3,5% является неприятным, но не смертельным явлением.

В то же время для государств с небольшой экономикой и ограниченным доступом к кредитным ресурсам коронакризис произвел эффект своеобразного цунами. И российский кредит, выделенный на достаточно адекватных условиях, пришелся очень кстати и укрепил экономику нашей страны.

Другой вопрос, что для дальнейшего развития Беларуси мало удержаться от падения, необходимо выйти на устойчивый рост, что по ряду внешних и внутренних причин не удается сделать в последние годы.

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