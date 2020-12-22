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Снег, дождь, ветер – белорусов ждет непростая среда

22.12.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду, сообщил Гидрометцентр.

© AFP 2020 / JFK
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Прогнозируется мокрый снег, дождь, усиление ветра порывами до 15-18 м/с, метель. На отдельных участках дорог образуется гололедица, местами гололед.

В целом по стране будет облачная погода. Ночью температура воздуха составит от -5°С по востоку до +2°С по юго-западу. Днем на улице будет от -2..+4°С, по западу +5..+7°С.

Осадки ожидаются и в четверг, 24 декабря. Почти по всей стране пройдут дождь и мокрый снег. Днем ветер также будет порывистым. Ночью и утром возможен слабый туман и гололед. На дорогах сохранится гололедица.

Пятница также выдастся непростой. Временами возможны осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый.

 
Теги: Минск
 
 
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Сложные погодные условия сохранятся вплоть до католического Рождества: ожидаются осадки и порывистый ветер. 
 
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