Снег, дождь, ветер – белорусов ждет непростая среда

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду, сообщил Гидрометцентр.

Прогнозируется мокрый снег, дождь, усиление ветра порывами до 15-18 м/с, метель. На отдельных участках дорог образуется гололедица, местами гололед.

В целом по стране будет облачная погода. Ночью температура воздуха составит от -5°С по востоку до +2°С по юго-западу. Днем на улице будет от -2..+4°С, по западу +5..+7°С.

Осадки ожидаются и в четверг, 24 декабря. Почти по всей стране пройдут дождь и мокрый снег. Днем ветер также будет порывистым. Ночью и утром возможен слабый туман и гололед. На дорогах сохранится гололедица.

Пятница также выдастся непростой. Временами возможны осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый.