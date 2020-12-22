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Белорусы создали приложение-аукцион для благотворительных встреч
Источник материала: Навiны
В Беларуси появилось приложение для благотворительных встреч
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Аукцион длится от 5 до 14 дней. Пользователи размещают ставки: минимум 10 рублей. После завершения аукциона победитель оплачивает встречу прямо в приложении.
Средства, которые участник аукциона заплатит за выигранную встречу, будут перечислены проекту YouCan. Он помогает получить профессиональное образование детям-сиротам, которые выросли в детских домах и замещающих семьях.
За время существования MaeSens.by было организовано более 80 000 встреч. Собрано около 1 млн долларов для более 500 благотворительных инициатив.
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В Беларуси появилось приложение для благотворительных встреч MakeSense
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