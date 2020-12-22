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Белорусы создали приложение-аукцион для благотворительных встреч

22.12.2020 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси появилось приложение для благотворительных встреч MakeSense. Чтобы встретиться с его помощью с интересным человеком, нужно принять участие в платном аукционе, а средства будут перечислены в фонды помощи.

Белорусы создали приложение-аукцион для благотворительных встреч

Прямо сейчас в MakeSense идет аукцион на онлайн-встречу с группой NAVIBAND. А еще ― встречи с фитнес-тренерами, специалистами по маркетингу и коммуникациям и даже онлайн-экскурсия по Шри-Ланке.

Аукцион длится от 5 до 14 дней. Пользователи размещают ставки: минимум 10 рублей. После завершения аукциона победитель оплачивает встречу прямо в приложении.

Средства, которые участник аукциона заплатит за выигранную встречу, будут перечислены проекту YouCan. Он помогает получить профессиональное образование детям-сиротам, которые выросли в детских домах и замещающих семьях.

MakeSense — это обновленная версия популярной платформы для благотворительных встреч «МаеСэнс», которая работала с 2012 до 2018 года.

За время существования MaeSens.by было организовано более 80 000 встреч. Собрано около 1 млн долларов для более 500 благотворительных инициатив.

В планах команды MakeSense ― выход на зарубежные рынки и масштабирование. Команда также ищет другие благотворительные проекты для сотрудничества и партнеров в регионах.

 
 
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В Беларуси появилось приложение для благотворительных встреч MakeSense
 
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