Педагога Евгения Ливянта допрашивали в СК четыре часа

В Следственном комитете 22 декабря допросили педагога, руководителя репетиторского центра «100 баллов», члена основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Евгения Ливянта, сообщает пресс-служба КС.





Отмечается, что допрос длился четыре часа. Ливянт дал подписку о неразглашении, которая запрещает ему раскрывать подробности допроса.

Допрос члена основного состава в Координационном совете расценили как продолжение давления на КС. «За последние две недели на допросы в Следственный комитет вызывали пять представителей основного состава КС», — отметили в пресс-службе совета.

На прошлой неделе в СК допросили членов основного состава КС — председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и создателя и владельца магазина Symbal.by Павла Белоуса.

Координационный совет был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.