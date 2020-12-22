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Педагога Евгения Ливянта допрашивали в СК четыре часа

22.12.2020 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Следственном комитете 22 декабря допросили педагога, руководителя репетиторского центра «100 баллов», члена основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Евгения Ливянта, сообщает пресс-служба КС.

Педагога Евгения Ливянта допрашивали в СК четыре часа

Отмечается, что допрос длился четыре часа. Ливянт дал подписку о неразглашении, которая запрещает ему раскрывать подробности допроса.

Допрос члена основного состава в Координационном совете расценили как продолжение давления на КС. «За последние две недели на допросы в Следственный комитет вызывали пять представителей основного состава КС», — отметили в пресс-службе совета.

На прошлой неделе в СК допросили членов основного состава КС — председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и создателя и владельца магазина Symbal.by Павла Белоуса.

Координационный совет был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

 

Фото nn.by

 
 
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В Следственном комитете 22 декабря допросили педагога, руководителя репетиторского центра «100 баллов», члена основного состава Координационного совета по...
 
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