Обыски у сотрудников Press Club Belarus. Задержана Юлия Слуцкая

Источник материала: Салiдарнасць

Основательница пресс-клуба Юлия Слуцкая была задержана в национальном аэропорту по прилету в Минск.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, 22 декабря силовики пришли домой к программному директору Press Club Belarus Алле Шарко. Она успела сообщить, что силовики ломают ей двери.

У директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского также обыск.

В офис Press Club Belarus пришли силовики.

«Пресс-клуб Беларусь» — это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества. «Пресс-клуб Беларусь» организует образовательные лекции и семинары для журналистов, а также проводит исследования.