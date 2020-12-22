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Обыски у сотрудников Press Club Belarus. Задержана Юлия Слуцкая

22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Основательница пресс-клуба Юлия Слуцкая была задержана в национальном аэропорту по прилету в Минск.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, 22 декабря силовики пришли домой к программному директору Press Club Belarus Алле Шарко. Она успела сообщить, что силовики ломают ей двери.

У директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского также обыск.

В офис Press Club Belarus пришли силовики.

«Пресс-клуб Беларусь» — это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества. «Пресс-клуб Беларусь» организует образовательные лекции и семинары для журналистов, а также проводит исследования.

 
Теги: Минск
 
 
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Основательница пресс-клуба была задержана в национальном аэропорту по прилету в Минск.
 
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