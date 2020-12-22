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Обыски у сотрудников Press Club Belarus. Задержана Юлия Слуцкая
22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основательница пресс-клуба Юлия Слуцкая была задержана в национальном аэропорту по прилету в Минск.
Как
У директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского также обыск.
В офис Press Club Belarus пришли силовики.
«Пресс-клуб Беларусь» — это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества. «Пресс-клуб Беларусь» организует образовательные лекции и семинары для журналистов, а также проводит исследования.
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Основательница пресс-клуба была задержана в национальном аэропорту по прилету в Минск.
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