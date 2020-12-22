Источник материала: Хартия'97

Леха и лохи Вадим Зайдман, kasparov.ru

22.12.2020, 16:29

Вадим Зайдман

Позвони Путину!

Надо признать, лихо развел Леха лоха из ФСБ — при всем моем, мягко говоря, неоднозначном отношении к нему (к Лехе, а не к лоху; к эфэсбэшникам у меня отношение вполне однозначное), за эту разводку, за эту по существу явку с повинной, на которую он раскрутил Кудрявцева, — Навальному респект.

Конечно, подозрение, не держат ли во всей этой истории за лохов всех нас, нет-нет да и мелькает. И конспирологические вопросы напрашиваются сами собой. Некоторые уже озвучены наблюдателями: рядовому оперативнику напрямую звонит помощник директора ФСБ, на непрофессиональном наверняка языке расспрашивает его о подробностях секретной операции — и это никак не настораживает его. Понятно, что они лохи, но не до такой же степени профнепригодности! Почему начальство вообще задает вопросы, каким образом это начальство может быть до сих пор не в курсе деталей операции, проводившейся по его приказу и его же, скорее всего, разработке? Как, в конце концов, можно было не узнать голос Навального?

У меня лично возник вопрос другого рода: каким образом сумели забраться к Навальному в трусы? — Все-таки это несколько сложнее, чем подсыпать токсичное вещество в чай или смазать им трубку телефона или ручку двери. Ну, вот Игорь Мурзин обещает завтра (собственно, уже сегодня) расставить все точки над "i" в этой истории, так что наберемся чуточку терпения.

Если же в данном случае мы не являемся свидетелями какой-то суперхитроумной спецоперации то ли по продвижению Навального в президенты (хотя откуда такая хитроумность у профнепригодных лохов?), то ли имеющей какую иную цель, и конспирологии в этой истории никакой нет — тогда это информация к размышлению и творческому развитию.

Дарю это бесплатно, как идею, и пусть Навальный с Христо Грозевым — раз они такие умные, такие продвинутые в компьютерных технологиях и поднаторевшие во всевозможных хитроумных расследовательских приемах, в том числе в таких вот провокативных, — разработают ее в деталях.

Пусть Навальный сделает звонок Путину

Цель: раскрутить Путина на чистосердечные признания во всех преступлениях. Чтобы он признался, что это по его приказу в 1999 году были взорваны дома, по его приказу были убиты его политические оппоненты (и перечислил всех), по его приказу развязаны грузинская и украинские кампании, в результате которых убиты тысячи людей, что это из российского БУКа был сбит малайзийский "Боинг".

Конечно, здесь надо хорошо подумать, в качестве кого позвонить. Кому бы Путин мог чистосердечно и даже, возможно, с гордостью доложить о совершенных им преступлениях.

Представиться Патрушевым? — Это значит сразу спалить себя, поскольку Патрушев все это и так знает и большинство преступлений, начиная с взрывов домов и "рязанского сахара", он же разрабатывал и осуществлял.

Может быть, от имени коллег по элитному клубу диктаторов? — Аятоллы Хаменеи или Реджепа Тайипа Эрдогана? С просьбой поделиться, как с коллегой, методами борьбы с неугодными. С ними он, возможно, и будет откровенен. Развязывать войны или устранять оппонентов — им ведь тоже не привыкать, хотя, подозреваю, правда о взрывах домов с мирно спящими собственными гражданами повергнет в шок не только турецкого коллегу, но даже иранских мулл, несмотря на всю их бешеность!

Или вообще фантастический, на первый взгляд, вариант: представиться Всевышним. Владимир Владимирович же у нас верующий, причем не только в Бога, но, как все диктаторы, во всякую мистическую хрень. Сказать, что, несмотря на сидение в бункере, коварный ковид, увы, проник и туда, и пора Путину исповедоваться, пока не поздно. Глядишь — и исповедуется, чтобы если уж сдохнуть, то непременно попасть в рай, как он и собирался.

Может быть, Навальный с Грозевым придумают еще какой вариант, лучше и правдоподобнее.

К чему я это все?

Сейчас, после откровений Кудрявцева, многие представители либеральной, без всяких кавычек, общественности в очередной раз воодушевятся и скажут, что теперь уж, после таких чистосердечных признаний, у Запада не останется никаких иллюзий в отношении сущности путинского режима и отговорок, чтобы не сделать по-настоящему серьезных оргвыводов.

Скажу на это то, что я уже неоднократно писал, последний раз — менее недели назад: ничего не будет. Пошумят, конечно, грозные западные витии — и успокоятся. Тем более Путин, как всегда, скажет: АВЫДОКАЖИТЕ! Собственно, уже сказал: вот, буквально, когда я заканчивал эти заметки, пришло сообщение, что ФСБ назвала опубликованный разговор фальшивкой.

Поэтому, если даже представить себе такую фантастическую ситуацию, что умница Навальный каким-то хитроумным способом раскрутит президента России на чистосердечные признания во всех совершенных преступлениях, Путин тут же заявит, что это фальшивка, известные происки иностранных спецслужб. И даже на предъявление неопровержимых доказательств подлинности разговора, на проведение независимых экспертиз будет куковать свое: АВЫДОКАЖИТЕ! Зная, что Запад удовлетворится его кукованием.

Никакие свидетельства самых страшных преступлений путинского режима, даже сделанные ненароком признания самого Путина, этот давно ставший толстокожим Запад не проймут.

Вадим Зайдман kasparov.ru

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