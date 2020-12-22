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В оккупированном Крыму высохло стратегическое водохранилище

22.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В оккупированном Крыму высохло стратегическое водохранилище

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  • 22.12.2020, 15:41
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В оккупированном Крыму высохло стратегическое водохранилище

На полуострове продолжается экокатастрофа.

В аннексированном Россией Крыму продолжается экокатастрофа - там пересохло стратегическое Партизанское водохранилище, сообщает «Апостроф».

Искусственное водохранилище находится под Симферополем. Оно было построено в 1966 году. Из него водой снабжали часть города и его окрестности.

Из-за засухи летом воды в водохранилище становилось все меньше. А сейчас оно вовсе перестало наполняться. Водозабор из него продолжается, что вредит водохранилищу.



Партизанское водохранилище может вместить 35 миллионов кубометров воды. По последним данным, оно было наполнено почти 7 миллионами кубометров.

Отметим, что Партизанское водохранилище - это третий по объему искусственный водоем на полуострове после Чернореченского и Симферопольского водохранилищ.




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На полуострове продолжается экокатастрофа.
 
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