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Власти устроили налет на сотрудников Пресс-клуба, задержана Юлия Слуцкая
Источник материала: АФН
Белорусские силовики проводят обыски у ряда сотрудников Press Club Belarus, а основательница клуба Юлия Слуцкая задержана по аэропорту по прилету в Минск.
В частности, силовики проводят обыск у программного директора "Пресс-клуба" Аллs Шарко. Она успела сообщить в БАЖ, что ей ломают двери.
Обыск проходит у программного директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского.
Основатель Пресс-клуба Юлия Слуцкая была задержана по прилету в минский аэропорт. Силовики проводят обыск в офисе организации.
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Белорусские силовики проводят обыски у ряда сотрудников Press Club Belarus, а основательница клуба Юлия Слуцкая задержана по аэропорту по прилету в Минск.
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