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Власти устроили налет на сотрудников Пресс-клуба, задержана Юлия Слуцкая

22.12.2020 16:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские силовики проводят обыски у ряда сотрудников Press Club Belarus, а основательница клуба Юлия Слуцкая задержана по аэропорту по прилету в Минск.

В частности, силовики проводят обыск у программного директора "Пресс-клуба" Аллs Шарко. Она успела сообщить в БАЖ, что ей ломают двери.

Обыск проходит у программного директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского.

Основатель Пресс-клуба Юлия Слуцкая была задержана по прилету в минский аэропорт. Силовики проводят обыск в офисе организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские силовики проводят обыски у ряда сотрудников Press Club Belarus, а основательница клуба Юлия Слуцкая задержана по аэропорту по прилету в Минск.
 
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