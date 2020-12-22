Власти устроили налет на сотрудников Пресс-клуба, задержана Юлия Слуцкая

Источник материала: АФН

Белорусские силовики проводят обыски у ряда сотрудников Press Club Belarus, а основательница клуба Юлия Слуцкая задержана по аэропорту по прилету в Минск.

В частности, силовики проводят обыск у программного директора "Пресс-клуба" Аллs Шарко. Она успела сообщить в БАЖ, что ей ломают двери.

Обыск проходит у программного директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского.

Основатель Пресс-клуба Юлия Слуцкая была задержана по прилету в минский аэропорт. Силовики проводят обыск в офисе организации.