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Лукашенко передали письмо от папы римского с просьбой вернуть Кондрусевича в Беларусь. Что он ответил?

22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По словам главы МИД Беларуси, Лукашенко пошел навстречу просьбе папы Франциска.

Лукашенко передали письмо от папы римского с просьбой вернуть Кондрусевича в Беларусь. Что он ответил?

— ...Исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника — Нунция в Великобритании [Клаудио] Гуджеротти с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства, — рассказал Владимир Макей журналистам.

В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и из своих личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов.

И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной, — заключил Владимир Макей.

Напомним, 31 августа сотрудники пограничной службы Беларуси отказали Тадеушу Кондрусевичу, возвращавшемуся из заграничной служебной поездки, во въезде в страну.

Позже Александр Лукашенко не раз высказывался о ситуации, в которой оказался архиепископ. На встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином он заявил, что Кондрусевич якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

Недавно Кондрусевич написал прошение об отставке, он собирался уйти на пенсию.

 
 
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