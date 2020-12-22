15:24





Силовики пришли в квартиру программного директора Press Club Belarus Аллы Шарко, сообщает БАЖ. сообщает БАЖ.





Шарко успела сообщить, что силовики ломают двери квартиры. Другие подробности пока неизвестны.









Юлию Слуцкую задержали сегодня по прилету в Основателя Press Club Belarusзадержали сегодня по прилету в Минск в Национальном аэропорту, об этом «Медиазоне» сообщил один из работников Пресс-клуба. В офис организации пришли силовики.













16:14





Силовики пришли с обыском к директору «Академии Пресс-клуба» Сергею Якупову, сообщили «Медиазоне» в организации.





По какому делу у сотрудников проходят обыски, неизвестно. Также неизвестно об обыске в квартире у директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского. Сотрудники организации рассказали «Медиазоне», что он находится в офисе, куда пришли силовики.