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МТС рассказал, что будет с ценами на тарифы при возможном поднятии некоторых налогов
Источник материала: Tut.by
Недавно в Минфине
Сейчас ставки составляют 18%, их предлагается увеличить до 30%. Такое предложение содержится в актуальном варианте законопроекта по изменению Налогового кодекса. Повысить налоги, как поясняют в Минфине, намерены для того, чтобы направить полученные средства на борьбу с COVID-19.
Мы запросили комментарий в пресс-службе МТС и спросили, как такое решение может отразиться на стоимости тарифных планов для обычных пользователей. Вот что нам ответили:
— Возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов.
Напомним, что ранее в А1
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Сейчас ставки составляют 18%, их предлагается увеличить до 30%.
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