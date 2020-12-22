Британская актриса обнаружила свое фото на борту «Газели» на Урале

Источник материала: Tut.by

Британская актриса Кейт Бекинсейл поделилась со своими подписчиками удивительной находкой. Оказалось, что где-то в Челябинской области катается «Газель» с постером, который, используя лицо актрисы, рекламирует услуги по установке систем видеонаблюдения, пишет rozetked.

Авторы рекламы взяли за основу кадр из фантастического триллера «Другой мир». В нем Кейт Бекинсейл исполнила роль мятежной вампирши Селин.

Российская реклама так сильно удивила актрису, что она решила об этом рассказать в Instagram.

"Итак, в рамках недели новых начинаний, я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения. На самом деле, это просто я в кузове с яйцами по-шотландски и киркой, но вперед, в атаку", - написала Кейт.

Кейт Бекинсейл известна по ролям в фильмах «Другой мир», «Ван Хельсинг», «Перл-Харбор», «Интуиция» и другим.