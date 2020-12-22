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Британская актриса обнаружила свое фото на борту «Газели» на Урале

22.12.2020 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская актриса Кейт Бекинсейл поделилась со своими подписчиками удивительной находкой. Оказалось, что где-то в Челябинской области катается «Газель» с постером, который, используя лицо актрисы, рекламирует услуги по установке систем видеонаблюдения, пишет rozetked.

Авторы рекламы взяли за основу кадр из фантастического триллера «Другой мир». В нем Кейт Бекинсейл исполнила роль мятежной вампирши Селин.

Российская реклама так сильно удивила актрису, что она решила об этом рассказать в Instagram.

"Итак, в рамках недели новых начинаний, я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения. На самом деле, это просто я в кузове с яйцами по-шотландски и киркой, но вперед, в атаку", - написала Кейт.

Кейт Бекинсейл известна по ролям в фильмах «Другой мир», «Ван Хельсинг», «Перл-Харбор», «Интуиция» и другим.

 
 
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Актриса Кейт Бекинсейл поделилась со своими подписчиками удивительной находкой.
 
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