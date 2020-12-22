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В Беларуси минимальная зарплата составит 400 рублей

22.12.2020 16:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 1 января 2021 года в Беларуси месячная минимальная заработная плата устанавливается в размере 400 рублей, сообщили в пресс-службе правительства.

Совет Министров Беларуси выпустил постановление. Согласно нему с 1 января в стране минимальная зарплата повышается до 400 белорусских рублей.

Рост минимальной заработной платы составит более шести процентов от суммы 2020 года. В текущем году минимальная зарплата в республике составляла 375 белорусских рублей, в 2019 году – 330 белорусских рублей.

 
 
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С 1 января 2021 года в Беларуси месячная минимальная заработная плата устанавливается в размере 400 рублей, сообщили в пресс-службе правительства.
 
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