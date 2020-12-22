Вынесены приговоры по делу о блокировке дороги в Серебрянке

Суд Ленинского района Минска 22 декабря вынес приговоры по делу о блокировке дороги в столичном микрорайоне Серебрянка, сообщает правозащитный сайт spring96.org .





Судья Марина Запасник постановила назначить Ольге Класковской два года лишения свободы в колонии общего режима, Артуру Булавскому и несовершеннолетнему Максиму Бабичу — два с половиной и три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия») соответственно.

Молодых людей освободили из-под стражи в зале суда.

Отмечается, что дело в отношении Класковской, Бабича и Булавского было возбуждено по ч. 1 ст. 342 и ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса. Их обвинили в перекрытии движения транспорта на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова вечером 13 октября. У них возникла стычка с одним из водителей.

«В деле пять потерпевших. Все они не имели претензий», — пишет spring96.org.

В последнем слове Класковская рассказала, что при задержании ее сильно били.

«Мне стало очень плохо в милиции, вызвали медицинскую помощь. Меня отвезли в 5-ю больницу, где диагностировали ЧМТ и сотрясение мозга. Это все есть в уголовном деле, но почему-то такие мелочи никому не интересны. После того как мне было назначено лечение, меня похитили неизвестные в балаклавах буквально из-под капельницы, с катетером», — сказала она.

Также Класковская сообщила, что, после того как попала на Окрестина, а потом в Жодино, ей не оказывали медицинской помощи, несмотря на заключение врачей.

«В РУВД я отказалась давать показания, мне несколько раз угрожали расстрелом в случае, если я не начну свидетельствовать против себя или других людей. Я отказалась. Они меня не сломали и не сломают. Если меня осудят по этой статье, для меня это будет большая честь. Значит, моя жизнь была прожита не зря, я со своим народом. Жыве Беларусь!» — добавила Класковская.

Правозащитники признали Класковскую и Бабича политзаключенными.