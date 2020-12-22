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Жителя Столинщины подозревают в убийстве годовалого сына подруги

22.12.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 14 декабря в больницу от 26-летней жительницы Столинского района поступило сообщение о смерти ее годовалого сына.

Жителя Столинщины подозревают в убийстве годовалого сына подруги

По сообщению СК, экспертиза установила криминальный характер смерти ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

К подозреваемому, 23-летнему сожителю матери ребенка, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
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Вечером 14 декабря в больницу от 26-летней жительницы Столинского района поступило сообщение о смерти ее годовалого сына.
 
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