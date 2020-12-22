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«Нет никаких признаков, что российская экономика будет укрепляться, если в Америке начнется гражданская война, российская экономика будет падать медленнее, чем американская», — заявил экономист.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Деньги будут жечь: Делягин сделал прогноз по девальвации Из-за грядущего кризиса россиянам не будет хватать на жизнь.

По мнению, остановить девальвацию сможет эффективный инструмент балансирования доходов и расходов населения, который должно разработать правительство.Пока этого не случилось, «деньги продолжают жечь», то есть искусственно занижать курс рубля по отношению к валютам зарубежным.В эфире YouTube-канала «Радио АВРОРА» Делягин заявил, что роста российской экономики в следующем году ждать не стоит.Ранее Делягин предупредил, что из-за грядущего кризиса россиянам «не будет хватать на жизнь», не говоря уже об обслуживании кредитов.По его мнению, Россия вместе с остальным миром входит в фазу глобальной депрессии, жители страны столкнутся с экономическим спадом, а уровень их жизни упадет. Некоторые могут потерять работу, а у других упадут зарплаты, поэтому кредиты в ближайшее время брат не стоит, предупредил экономист.Он подчеркнул, что сейчас, напротив, необходимо выплатить все задолженности и пени.