Лукашенко: Беларусь намерена разработать собственную вакцину против COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следующий этап борьбы с глобальной пандемией – массовая вакцинация. Эта тема стала главной сегодня на совещании у президента Беларуси, передает «МИР 24».

Сейчас в «гонку вакцин» активно включились почти все страны. Идет разработка порядка 200 препаратов. Александр Лукашенко констатировал, что страны с серьезным научным и производственным потенциалом учитывают в первую очередь свои потребности. А вопрос миллионов жизней порой переходит в политическую и коммерческую плоскость. На совещании белорусские специалисты представили свои предложения по разработке отечественной вакцины.

«Производство иммунологических препаратов такого уровня – абсолютно новая для нашей страны задача. Но в мире опыт большой, его надо изучать, и нам никто не закрывает дверь. Есть определенный потенциал и в Минздраве, и в Академии наук. Однако вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», – подчеркнул белорусский лидер.

Уже создана рабочая группа по разработке белорусской вакцины. В нее вошли 15 человек – иммунологи, генетики, вирусологи, а также практикующие врачи.