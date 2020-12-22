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Лукашенко: Беларусь намерена разработать собственную вакцину против COVID-19
22.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Следующий этап борьбы с глобальной пандемией – массовая вакцинация. Эта тема стала главной сегодня на совещании у президента Беларуси, передает «МИР 24».
Сейчас в «гонку вакцин» активно включились почти все страны. Идет разработка порядка 200 препаратов. Александр Лукашенко констатировал, что страны с серьезным научным и производственным потенциалом учитывают в первую очередь свои потребности. А вопрос миллионов жизней порой переходит в политическую и коммерческую плоскость. На совещании белорусские специалисты представили свои предложения по разработке
Уже создана рабочая группа по разработке белорусской вакцины. В нее вошли 15 человек – иммунологи, генетики, вирусологи, а также практикующие врачи.
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Уже создана рабочая группа по разработке белорусской вакцины. В нее вошли 15 человек – иммунологи, генетики, вирусологи, а также практикующие врачи.
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