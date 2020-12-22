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Минское «Динамо» играет в гостях против «Салавата Юлаева». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» после небольшого перерыва возобновляет участие в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиге. Сегодня «зубры» сыграют в гостях против «Салавата Юлаева».
«Салават Юлаев»: Метсола; Панин (к) — Ларсен, Марк. Гранлунд — С. Маннинен — Хартикайнен; Науменков — Коледов, В. Жарков — Кадейкин — Хохряков; А. Алексеев — Е. Бирюков, Кугрышев — М. Воробьев — Платт; Солодухин — Пименов — Гиматов; Д. Коробов, Алалыкин.
«Динамо»: Тэйлор; Знахаренко — В. Еременко, К. Воронин — Р. Горбунов — Демков; Фальковский — Р. Мерфи, Алистров — Усов — Лодня; Колячонок — Менелл, Принс (к) — Протас — Козун; Дерябин — И. Соловьев, И. Мартынов — М. Сушко — Когалев.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» после небольшого перерыва возобновляет участие в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиге. Сегодня «зубры» сыграют в гостях против...
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