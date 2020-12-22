ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минское «Динамо» играет в гостях против «Салавата Юлаева». Онлайн матча

22.12.2020 17:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» после небольшого перерыва возобновляет участие в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиге. Сегодня «зубры» сыграют в гостях против «Салавата Юлаева».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Салават Юлаев»: Метсола; Панин (к) — Ларсен, Марк. Гранлунд — С. Маннинен — Хартикайнен; Науменков — Коледов, В. Жарков — Кадейкин — Хохряков; А. Алексеев — Е. Бирюков, Кугрышев — М. Воробьев — Платт; Солодухин — Пименов — Гиматов; Д. Коробов, Алалыкин.

«Динамо»: Тэйлор; Знахаренко — В. Еременко, К. Воронин — Р. Горбунов — Демков; Фальковский — Р. Мерфи, Алистров — Усов — Лодня; Колячонок — Менелл, Принс (к) — Протас — Козун; Дерябин — И. Соловьев, И. Мартынов — М. Сушко — Когалев.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

Партнер проекта:


Parimatch предлагает широкую линию на игры КХЛ и Париматч-Экстралиги. Вас ждет бонус +100% к первому депозиту в КХЛ и 20 фриспинов в онлайн-казино, где минимальная ставка всего 5 копеек и уже стартовал турнир от Booongo с призовым фондом 12 000 BYN!

Партнер проекта:


Parimatch предлагает широкую линию на игры КХЛ и Париматч-Экстралиги. Вас ждет бонус +100% к первому депозиту в КХЛ и 20 фриспинов в онлайн-казино, где минимальная ставка всего 5 копеек и уже стартовал турнир от Booongo с призовым фондом 12 000 BYN!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» после небольшого перерыва возобновляет участие в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиге. Сегодня «зубры» сыграют в гостях против...
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика