Минское «Динамо» играет в гостях против «Салавата Юлаева». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» после небольшого перерыва возобновляет участие в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиге. Сегодня «зубры» сыграют в гостях против «Салавата Юлаева».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Салават Юлаев»: Метсола; Панин (к) — Ларсен, Марк. Гранлунд — С. Маннинен — Хартикайнен; Науменков — Коледов, В. Жарков — Кадейкин — Хохряков; А. Алексеев — Е. Бирюков, Кугрышев — М. Воробьев — Платт; Солодухин — Пименов — Гиматов; Д. Коробов, Алалыкин.

«Динамо»: Тэйлор; Знахаренко — В. Еременко, К. Воронин — Р. Горбунов — Демков; Фальковский — Р. Мерфи, Алистров — Усов — Лодня; Колячонок — Менелл, Принс (к) — Протас — Козун; Дерябин — И. Соловьев, И. Мартынов — М. Сушко — Когалев.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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