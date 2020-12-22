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Renault занесло после столкновения с Volkswagen: под удар попали еще два автомобиля (видео)

22.12.2020 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции сообщили о ДТП, которое случилось на улице Киселева в Минске. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу Renault, который двигался по улице Киселева со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Чичерина.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, от удара в Renault пробило колесо, после чего автомобиль вошел в неуправляемый занос и совершил наезд на припаркованные Kia и Volkswagen.

— Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения, — сообщили в Госавтоинспекции. — По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

Renault занесло после столкновения с Volkswagen: под удар попали еще два автомобиля (видео)

Водителям напоминают, что при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории они должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам и всадникам, путь движения которых они пересекают.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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В Госавтоинспекции сообщили о ДТП, которое случилось на улице Киселева в Минске. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, выезжая с прилегающей...
 
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