Renault занесло после столкновения с Volkswagen: под удар попали еще два автомобиля (видео)

Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции сообщили о ДТП, которое случилось на улице Киселева в Минске. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу Renault, который двигался по улице Киселева со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Чичерина.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, от удара в Renault пробило колесо, после чего автомобиль вошел в неуправляемый занос и совершил наезд на припаркованные Kia и Volkswagen.

— Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения, — сообщили в Госавтоинспекции. — По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.





Водителям напоминают, что при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории они должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам и всадникам, путь движения которых они пересекают.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .