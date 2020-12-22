«Если у нас закон еще имеет силу, я полагаю, что приказ является незаконным». Отчисленные студенты БНТУ судятся с вузом

Источник материала: Onliner

В суде Советского района Минска рассматривают гражданское дело об отмене приказа. Истец — студент 2-го курса энергетического факультета Кирилл Сузень, ответчик — БНТУ. Это уже второе заседание, на которое представители вуза не пришли. 27 октября Кирилла отчислили из вуза — «за систематическое неисполнение обязанностей обучающегося». Молодой человек считает, что отчисление было незаконным. За какое нарушение его отчислили, в приказе не написано, говорится в заявлении Кирилла. В суд он пришел с адвокатом и просит восстановить его в университете.

Адвокат Кирилла рассказывает, что парень раньше не привлекался к дисциплинарной ответственности и у него нет такого количества пропусков, которое могло бы стать основанием для отчисления.

— Если у нас закон еще имеет силу, я полагаю, что приказ является незаконным, — говорит она.

Защитник поясняет, что этой осенью Сузень привлекался к административной ответственности, но в момент правонарушения он находился не на территории вуза.

— Ответчик (БНТУ. — Прим. Onliner), по сути, не желает добровольно урегулировать вопросы о восстановлении студентов. Созданная комиссия об отмене или изменении приказа об отчислении студентов ходатайствовала перед ректором об отмене приказа, но никаких документов так и не было подписано. Я считаю, что действия БНТУ являются не чем иным, как действиями, направленными на затягивание процесса, — заявила адвокат в суде.





Приказ может отменить ректор, Минобразования или суд, уточнила она. Кирилл говорит, что повестку в военкомат ему сначала выдали на 12 февраля — у него есть отсрочка из-за операции.

— Но недавно пришли и хотели забрать в этот призыв, — сказал он. Студент до сих пор ходит на занятия в вузе.

Судья хочет перенести заседание из-за части недостающих документов, но адвокат против. В случае переноса она будет ходатайствовать об обязательном приводе представителя БНТУ в суд.

Судья Шумейко перенесла заседание на 12 января на 16:00 с обязательной явкой ответчика (БНТУ). К слову, сегодня в суде Советского района было назначено три аналогичных судебных заседания. Но сами студенты рассказывают, что отчисленных из вуза — более 50 человек.

Как сообщила Onliner адвокат Елена Холупко, она занимается пятью делами об отчислении студентов столичного «политеха». По всем из них прошло уже по два заседания, ни на одно из которых администрация вуза не явилась.