Судья принес извинения за действия сотрудников МВД. Дело о воздушных шариках, которое лопнуло

Источник материала: Салiдарнасць

Почему молодой девушке не следует привлекать к себе внимание окружающих.





Фото vitebskspring.org

В Витебске понадобилось целых два заседания суда, чтобы выяснить степень виновности с точки зрения ст. 23.34 КоАП девушки, которая гуляла с воздушными шариками. Но, к счастью, все закончилось хорошо!

Подробности «громкого дела» описывает «Віцебская Вясна».

19-летняя студентка первого курса Витебского профессионально-технического лицея Мария Амасович 6 декабря вышла в магазин за хлебом, а по дороге обратно в общежитие была задержана.

Основание для задержания в наше время у нее было стопроцентное — целых два воздушных шарика в форме сердца белого и красного цвета. Шарики Марии подарила дочка ее знакомой, которую она встретила по дороге.





Сотрудникам Первомайского РОВД Морозову и Колисниченко этого оказалось достаточно, чтобы решить, что девушка с шариками «выражала таким образом свои общественно-политические взгляды».

Милиционеры настаивали на том, что Мария якобы приостановилась на несколько минут и… этими своими действиями привлекала к себе внимание прохожих и водителей!

Сама Мария не отрицала того, что шла по улице с шариками. Однако, в связи с тем, что решительно не видела в своей прогулке состава преступления, заявила суду ходатайство о прекращении судебного процесса.

Удивительно, но судья Михаил Юрченко не только не отклонил ходатайство, но в принципе решил разобраться в деталях этого «запутанного дела».

Он потребовал записи с камер видеонаблюдения трех организаций, в районе которых задержали Марию, подробно опросил сотрудников РОВД. Так, водитель Юрков подтвердил, что видел, как Амасович шла по проспекту Черняховского, как свернула к своему общежитию, но при этом ни разу не остановилась.

Милиционер патрульно-постовой службы Юлия Аскера проводила личный обыск Марии Амасович после задержания. Она сообщила суду ценные подробности: у задержанной при себе кроме двух надутых шариков в карманах оказалось… еще два красных и один белый.

Участники процесса на полном серьезе отсмотрели видео с камер наблюдения и удостоверились, что девушка не останавливалась, чтобы обратить на себя внимание.

После чего судья Юрченко постановил дело в отношении Марии Амасович «прекратить в связи с недоказанностью ее вины в причинении административного правонарушения». Более того судья принес извинения Марии за действия сотрудников МВД.

Отягчающим обстоятельством не стал даже тот факт, что Мария Амасович за последние месяцы пять раз привлекалась к административной ответственности за участие в массовых мероприятиях по статье 23.34 КоАП.