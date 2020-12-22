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К Вифлеемской Звезде: Кондрусевич может вернуться в Беларусь на Рождество

22.12.2020 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек - Sputnik. Глава белорусских католиков митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Беларусь к Рождеству Христову. Данное мнение высказал апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Сегодня я особо хочу обратиться со словами признательности к представителям государственной власти и ко всем людям, способствовавшим тому, чтобы на Рождество в Беларусь мог возвратиться Архиепископ Тадеуш Кондрусевич", - заявил представитель Святого Престола в Беларуси в эфире телеканала СТВ.

В свою очередь источники Sputnik в правоохранительных органах сообщили, что проверка, связанная с гражданской принадлежностью митрополита Кондрусевича прекращена.   

"Проверка МВД прекращена. Я думаю, он может приехать, в ближайшие дни. Это уже будет зависеть от  него. Я не могу исключать, что он пересечет границу в среду утром, а может, приедет к самому Рождеству", - сказал собеседник агентства.

Католический мир отмечает Рождество Христово с 24 на 25 декабря.

Пресс-секретарь РКЦ в Беларуси, настоятель минского костела Святого Роха ксендз Юрий Санько сообщил Sputnik, что "пока не располагает" информацией о том, разрешено ли митрополиту вернуться в страну. "Я написал ему в мессенджере, но пока ответа нет", - сказал священнослужитель. 

Ранее белорусский президент поднимал вопрос о ситуации с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем, которого с конца августа не впускают в страну. Президент акцентировал внимание на том, что он "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

Кондрусевич является гражданином Беларуси, но МВД проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования".

 
Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее заявил, что президент Александр Лукашенко поручил найти решение по ситуации с Кондрусевичем.
 
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