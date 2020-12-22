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"Будем отвечать американцам": сенатор РФ о санкционной политике США

22.12.2020 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Будем отвечать американцам": сенатор РФ о санкционной политике США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что не видит никакой логики в этих санкциях, Россию как государство не за что подвергать санкционным мерам, и если кто и нарушает международное право в последние годы и десятилетия, то это США, а не Россия, Китай или другие страны, оказавшиеся под американскими санкциями, заявил Косачев в эфире "Вместе-РФ". 

© Sputnik
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"Логика в том, чтобы обеспечить себе дополнительные конкурентные преимущества на мировых рынках, мы все знаем, что США ― это крупная и во многом ведущая экономика мира, но не все отдают себе отчет в том, что эта экономическая мощь во многом достигнута за счет эксплуатации внешних рынков, высасывания из других стран их экономического потенциала", ― сказал Косачев.

По мнению сенатора, нынешний санкционный пакет ― это ничто иное, как "недобросовестная конкуренция со своими основными геополитическими соперниками, в первую очередь с Россией и Китаем". Косачев выразил уверенность в том, что "у России достаточно средств для того, чтобы "продолжать устойчиво развиваться и не уступать внешние рынки американским конкурентам".

"И разумеется, мы будем отвечать американцам, что называется в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей, для их компаний на рынках третьих стран. У России есть для этого достаточно возможностей", ― сказал Косачев.

Напомним, накануне стало известно о новых санкциях США против России, которые в Кремле назвали "очередным враждебным шагом". В списке, опубликованном Минторгом США, 103 компании из России и Китая, связанные с вооруженными силами, к ним будут применены ограничения на экспорт. Список включает Минобороны России, а также крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

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