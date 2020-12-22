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Тысячи армян митингуют против Пашиняна в Ереване

22.12.2020 17:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Ереване протестующие заблокировали здание правительства с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Тысячи армян митингуют против Пашиняна в Ереване

В столице Армении Ереване возобновились акции протеста против правительства, оппозиция объявила общенациональную забастовку, сообщает «Азатутюн».

Представитель партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что акции неповиновения будут проводится ежедневно, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Ранее, 8 декабря, в Ереване протестующие перекрыли центральные улицы, также было перекрыто движение метро.

 
 
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В Ереване протестующие заблокировали здание правительства с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
 
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