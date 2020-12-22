Тысячи армян митингуют против Пашиняна в Ереване

В Ереване протестующие заблокировали здание правительства с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.





В столице Армении Ереване возобновились акции протеста против правительства, оппозиция объявила общенациональную забастовку, сообщает «Азатутюн» .

Представитель партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что акции неповиновения будут проводится ежедневно, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Ранее, 8 декабря, в Ереване протестующие перекрыли центральные улицы, также было перекрыто движение метро.