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Европол разоблачил нелегальную торговлю белорусскими сигаретами в Европе

22.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Европол разоблачил нелегальную торговлю белорусскими сигаретами в Европе

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  • 22.12.2020, 17:24
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Европол разоблачил нелегальную торговлю белорусскими сигаретами в Европе

Изъято более 67 миллионов сигарет.

Европейская полицейская организация Европол сообщила, что раскрыла масштабную схему по нелегальной торговле сигаретами, сообщает «Радыё Свабода».

Сигареты попадали на черный рынок Евросоюза и Великобритании контрабандой — в результате страны теряли миллионы евро налогов.

Европол сообщает о таких результатах операции, проведенной со 2 по 13 ноября:

Задержано 17 подозреваемых.

Изъяты 67 миллионов сигарет и 2,6 тонны табака общей стоимостью почти 36 миллионов евро. 88% изъятых сигарет было произведено в Беларуси.

В Литве было изъято 28,75 млн сигарет, в Великобритании — 9 млн, в Польше — 6 млн, в Ирландии-3,5 млн, в Румынии — 2,2 млн, в Латвии — 740 тыс., В Швеции — 500 тыс., в Хорватии — 150 тыс.

Изъяли 10 автомобилей, которые использовались для контрабанды.

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